Je n’ai pas reçu la prime électricité (61€) ou gaz (135€) en janvier, est-ce normal ?

On parle ici des "forfaits énergie", que le gouvernement a déjà octroyés pour les mois de novembre et décembre. Pour aider les ménages à payer leurs factures, la Vivaldi a décidé de verser un forfait mensuel de 61 euros pour l’électricité et de 135 euros pour le gaz. Pour novembre et décembre 2022, la plupart des clients ont déjà touché ces primes automatiquement. Les fournisseurs d’énergie les ont généralement déduites des factures d’acompte. Si cela n’a pas été le cas, les clients concernés trouveront, dès le 23 janvier prochain, un formulaire sur le site du SPF Economie à renvoyer par la poste, par e-mail ou à compléter en ligne en s’identifiant avec sa carte d’identité ou via Itsme. Cela concerne notamment les occupants d’immeubles dotés d’un chauffage collectif au gaz, comme les copropriétés.

Avant la fin 2022, le gouvernement a décidé de prolonger ces primes forfaitaires "électricité" et "gaz" pour les mois de janvier, février et mars 2023. Les montants sont les mêmes, 61 euros pour l’électricité et 135 euros pour le gaz. Le principe est le même, ces montants doivent être déduits des factures d’acompte des clients. Au choix pour le fournisseur de les verser en une fois ou chaque mois.