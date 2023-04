"Je n’ai jamais roulé un Tour des Flandres aussi dur" : Mathieu Van der Poel satisfait de sa 2e place derrière "le phénomène Pogacar"

Mathieu Van der Poel devra attendre pour remporter son 3e Tour des Flandres et égaler le record des victoires dans ce Monument. Le Néerlandais n’était pourtant pas loin de réussir son coup mais a dû s’avouer vaincu face à un Tadej Pogacar plus fort. Van der Poel doit donc se contenter de la 2e place (son 4e podium consécutif sur le Ronde, comme Johan Museeuw). Un résultat qu’il accepte sereinement.

"Je suis fier de la manière dont nous avons couru avec l’équipe. Je me sentais très bien mais je n’ai jamais roulé un 'Ronde' aussi dur. C’était dingue dès le début et ça a duré toute la journée. Je me sentais bien mais il y avait un Pogacar vraiment fort", a réagi Van der Poel au micro de Jérôme Helguers.

"J’étais présent au moment où je devais être présent. Je n’ai pas su répondre au début du Quaremont quand Pogacar a attaqué et ensuite je ne pouvais plus boucher cet écart. J’avais déjà senti qu’il était plus fort que moi sur le Vieux Quaremont. Sur l’E3 et même l’an dernier ici. C’est incroyable comme il monte cette côte. C’est un phénomène. Je peux être heureux avec ma deuxième place. Il était plus fort et c’est plus facile à accepter."