"Je n'ai jamais ramené d'animaux vivants pour les tuer dans mon garage" : portrait d'un taxidermiste de musée

Portrait d’un métier méconnu et encore souvent regardé avec méfiance : celui de taxidermiste.

Denis Deltenre est préparateur-taxidermiste au musée d’histoire naturelle de Tournai. À ce titre, il est chargé donc d’entretenir et de restaurer la vaste collection d’animaux naturalisés du musée (on dit souvent " empaillés " mais le terme n’est plus tout à fait juste…) mais aussi, parfois, de créer de nouvelles pièces étonnantes pour le public. Un véritable savoir-faire qu’il nous explique avec modestie et sincérité. Et l’aboutissement d’un rêve d’enfant pour cet habitant de Fontaine-L’évêque, dans le Hainaut.