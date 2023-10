"Je n’ai encore rien fait" : Nathan Ngoy, le droitier qui s’improvise gaucher avec brio dans la défense du Standard

Cette année, c’est différent. Le (faux) départ puis la blessure de Konstantinos Laifis lui ont ouvert une fenêtre de tir. Il a donc débarqué, d’abord timidement, dans la peau d’un titulaire contre Charleroi mi-août. Depuis, il a quasiment tout joué et, déjà, dépassé son total de minutes par rapport à l’ensemble de la saison dernière (631 minutes soit plus du double).

Pourtant, tout n’a pas été facile. Forcément, un droitier qui joue sur son mauvais pied, le gauche, a besoin de s’adapter. Et parfois, il commet des erreurs. Comme il y a un mois, quand il a connu un jour sans contre le RWDM et provoqué un coup-franc inutile… qui a mené à un but bruxellois dans la foulée.

Les aléas d’un début de carrière à 200 à l’heure. Mais le gamin est lucide, conscient qu’il doit encore travailler… et que ce n’est qu’un début : “Je progresse. J’essaie de m’analyser avec les analystes vidéos du club. Après chaque match, ils me font progresser. Je sais que je dois garder la tête froide. Je n’ai encore rien fait de toute façon.”

Une jolie façon de dire qu’en football, ça peut aller très vite. Trop vite, même, et ce dans les deux sens. La saison dernière, il avait connu une trop brève lune de miel avec l’équipe fanion, avant qu’une vilaine blessure ne vienne le faucher dans son élan. Cette fois-ci, il compte bien durablement s’installer, aux côtés de Merveille Bokadi et Zinho Vanheusden, dans cette défense qui, on le rappelle, est la 2e meilleure du royaume (8 buts encaissés en 10 matches, jamais + de 1 but dans un match) derrière l’Antwerp (5).

En tout cas, il peut compter sur son coach, Carl Hoefkens, qui ne tarit pas d’éloges le concernant : "Il ne joue certes pas à sa meilleure position, mais c’est un joueur intelligent, promis à une très belle carrière. Je suis très étonné qu’il n’ait pas été repris avec les Espoirs belges, alors qu’il évolue au sein de la meilleure ligne défensive du pays…"

Sans doute que ce n’est que partie remise pour un défenseur qui n’a, somme toute, toujours que 20 ans. Reste désormais à apprivoiser complètement ce pied gauche qu’il apprend encore à découvrir au fil des matches. Pour définitivement s’imposer comme l’une des valeurs sûres de notre championnat... et de nos Espoirs ?