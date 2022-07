"Je me suis senti comme une superstar", Wout van Aert revient sur sa superbe semaine au Tour de France

Fort d’une avance de 135 points sur son premier poursuivant au classement par points, Wout van Aert a le temps de voir venir. Le maillot vert va désormais entrer dans une phase où il va plutôt administrer son avance.

"Je pense que je peux commencer à me défendre. Maintenant, je dois juste suivre et terminer la course. Les étapes pour sprinters attribuent beaucoup de points, 50 en l’occurrence. Mais si je suis bien placé, je ne devrais pas perdre trop de terrain. Par contre si je suis malchanceux ou si je ne peux pas sprinter, je peux vite perdre 50 points. On ne peut pas donc dire que je peux me la couler douce dorénavant."

L’autre objectif de WVA dans ce Tour de France est collectif. Le coureur d’Herentals espère que son équipe parviendra à décrocher le maillot jaune.

"On pensait que cette première semaine correspondrait davantage aux qualités de Primoz (Roglic) avec le contre-la-montre et l’arrivée à la Planche des Belles Filles. On pensait que Jonas aurait un peu plus de retard car on arrive seulement sur son terrain. Au final, on a perdu du temps avec Primoz sur les pavés, et c’est vraiment dommage. On voit que Jonas est en bonne forme et on sait que Pogacar est le grand favori. On le savait à l’avance et il le confirme mais Jonas montre à chaque fois qu’il peut le suivre. Il n’est pas aussi fort au sprint que Pogacar mais je pense bien qu’il y a des étapes qui ne se termineront pas par un sprint entre eux deux."