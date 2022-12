"Je me suis retrouvé plusieurs jours sans manger pour pouvoir nourrir mes enfants", Michael témoigne pour Viva for Life

Pour vous montrer à quel point vos dons sont importants, les animateurs vous partagent régulièrement des témoignages qui mettent en lumière les actions des associations soutenues par Viva for Life. Ophélie vous partage l’histoire de Michael, papa de 4 enfants, qui s’est retrouvé sans abri du jour au lendemain, avec ses plus jeunes enfants de 4, 10 et 11 ans.

Notre journaliste Sophie Mergen s’est rendue au "Triangle" où elle a fait la rencontre de Michael qui a vécu une véritable descente aux enfers il y a un an. Après un divorce compliqué, il perd son travail, se retrouve sans revenu et donc sans argent pour payer son loyer "je me suis retrouvé à tout perdre, même les affaires de mes enfants […] après la séparation, c’était à un tel point que je n’avais même plus de vêtement pour eux". Accompagné de ses 4 enfants, il s’installe en urgence chez sa mère, qui vit dans un petit appartement d’une personne. Michael confie "je me suis retrouvé deux, trois jours sans manger pour pouvoir nourrir mes enfants".

Ils ont ensuite été trouver refuge au "Triangle", une maison d’accueil de Charleroi, financée par Viva for Life. À son arrivée Michael pesait 42,7 kg, contre 69 kg avant de tout perdre.