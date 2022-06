"Je me suis dit que j'allais le bouffer !", sourit David Gaudu après avoir sauté Wout van Aert sur la ligne

Wout van Aert pensait remporter la troisième étape du Critérium du Dauphiné, ce mardi à Chastreix-Sancy, et avait même commencé à lever les bras au ciel, mais le Français David Gaudu a dépassé le Champion de Belgique dans les derniers mètres.

"Je me suis dit que j'allais le bouffer !, a souri le coureur de la Groupama-FDJ dans l'interview d'après-course. J'ai vu qu'il avait levé les bras, alors que je l'avais déjà passé. Dans la dernière ligne droite, j'étais un peu loin, je me suis dit que ça n'allait pas le faire. Puis à 500 mètres, Kevin Geniets est revenu. J'ai pris sa roue. Quand le sprint a commencé, j'étais un peu enfermé, mais je sentais que j'avais de la force. J'ai tout mis. Au final, j'ai vu Wout. Je suis revenu à l'aspiration et je me suis dit "je vais aller le bouffer". Et au final, je le bouffe. Cela fait du bien après toutes mes galères en début d'année. C'est une explosion de joie."

"Je n'ai pas de mot, je suis un peu ému, a poursuivi David Gaudu. J'étais à la recherche d'une victoire comme celle-ci depuis le début d'année. L'équipe a très bien travaillé, un grand merci à elle. Les doutes sont derrière moi à présent. Nous avons eu des galères, mais après le mauvais temps vient le beau temps."