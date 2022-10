« Je me sens à la maison » : Philip Zinckernagel, le nouveau feu follet de Sclessin, évoque son amour naissant pour les Rouches

Zinckernagel apporte son vécu aux jeunes pousses dont fait partie la pépite de 17 ans Cihan Canak : "Il est très bon, c’est un grand talent, il fera une belle carrière, j’ai été très impressionné par son match face à l’Antwerp. Il est mature, intelligent, technique. J’essaye de lui prodiguer des conseils sur le terrain ou dans le vestiaire. C’est un bon garçon, il est très humble."

L’ADN Standard, le Danois l’a tout de suite saisi. "Cet esprit dans le vestiaire est très important. On veut se battre l’un pour l’autre, comme une famille. Si on reste soudés ça s’annonce bien", dit-il. Auteur de trois buts en six rencontres, Zinckernagel ne veut pas se fixer un nombre précis à atteindre en fin de saison. "Je suis content, je n’ai pas de chiffre en tête. C’est important de se focaliser sur chaque rencontre. Tu peux jouer magnifiquement et ne pas marquer, le plus important c’est l’équipe. Je suis content d’avoir inscrit mes buts devant nos fans fantastiques, ce serait bien d’en mettre à l’extérieur aussi.", déclare l'ailier, lui qui tentera de faire sauter le verrou face à Zulte Waregem ce samedi.

Le nouveau feu follet scandinave des Rouches "rêve" aussi de taper dans l’œil du sélectionneur danois, il fait d'ailleurs partie d’un noyau élargi de 40 joueurs. Zinckernagel a encore deux semaines pour vendre du rêve sur les pelouses de notre championnat belge avant de dérocher, peut-être, le graal d’une sélection pour le Mondial.