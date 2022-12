"Je me fais plaisir parce qu’on galère": fêter Noël, malgré la crise

Il reste quelques jours avant les fêtes de fin d’année. Entre la crise énergétique et la guerre en Ukraine, difficile d’avoir la tête à la fête. Mais difficile aussi de renoncer aux fêtes de fin d’année. Alors les Belges multiplient les techniques pour profiter, en dépensant moins. Le secteur du commerce est tout de même inquiet.

Acheter des produits en promotion, analyser les prix pour avoir un caddie moins cher, acheter des cadeaux de seconde main… Autant de gestes que vont poser beaucoup de Belges pour tout de même profiter des fêtes.

"On fait attention financièrement, évidemment", nous raconte cette dame croisée dans les rues de Mons. "Les factures énergétiques ont augmenté donc on limite, mais on fera plaisir autour de nous !"

Le constat est partagé par cet autre passant : "Cette année, j’ai décidé de me faire plaisir. Parce qu’on galère. On travaille non-stop. D’habitude, je fais attention mais là, je vais me lâcher."

Malgré le portefeuille qui se réduit, c’est important pour cette dame de se réunir : "Ce sont des moments en famille, des parenthèses. On a la chance de pouvoir se réunir, il faut en profiter."

"Lors d’autres périodes, les gens se serrent la ceinture", nous explique Emilie Grumiaux, vendeuse dans une boutique du centre de Mons. "Mais on constate qu’à Noël, les gens veulent se faire plaisir. Ils ont vraiment envie de décompresser et de mettre de côté les soucis que l’on connaît actuellement."