"Je me fais plaisir dans le mélange des genres" : Amaury Vassili à Ans pour un concert exceptionnel

Amaury Vassili était l’invité du 8/9 à l’occasion de son concert à Ans le 15 septembre, dans le cadre de sa tournée acoustique Un piano, Une voix qui reprend les plus grands classiques de la musique.

Après avoir sorti un album best-of en 2022 qui concentre une quinzaine d’années de carrière, Amaury Vassili repart sur les routes françaises et belges.

"On essaie de rencontrer le public qu’on n’a jamais eu l’occasion de rencontrer parce que souvent on allait dans les grosses salles des grandes villes", raconte-t-il. "Là on va dans des plus petites églises, des plus petits villages, dans des centres culturels… On essaie d’être le plus présent, et c’est avant tout le plaisir du contact."

C’est l’ADN principal du métier de chanteur, donc c’est une belle opportunité pour moi de venir enfin pour ce concert à Ans.

C’est à l’occasion d’un concours de chant vers 12 ans qu’il se découvre un don pour la voix. "Ma maman s’en était rendu compte un peu plus tôt puisqu’elle m’avait mis dans un centre de comédie musicale. Il s’est trouvé que je plaçais bien ma voix naturellement […], et puis on a travaillé un peu le naturel", se souvient Amaury Vassili.

Un travail qui paie depuis presque 15 ans pour lui, avec une part de chance : "il faut être bien guidé. J’ai eu pas mal de chance dans mon chemin parce que j’ai fait les bonnes rencontres aux bons moments", explique-t-il. "Je me fais plaisir dans le lyrique, dans la pop, je mélange un peu les genres, et le principal c’est de trouver le plus grand nombre de personnes sensibles aux voix."

Des personnes sensibles à sa voix qui pourront donc venir l’écouter le 15 septembre au Centre Culturel d’Ans.