"Je m’excuse", "C’est douloureux mais il faut reconstruire" : la réaction des Anderlechtois après la grande désillusion

Anderlecht s’est incliné face à Malines et voit donc sa saison prendre fin avant même l’entame des playoffs.

Forcément, la déception était présente côté mauve. "La révolution est en marche mais ça va prendre du temps. C’est douloureux mais il faut reconstruire. Si le vestiaire est derrière Brian Riemer ? Bien sûr, on est toujours derrière le coach", déclarait Hannes Delcroix au micro d’Eleven Sports.

Le coach danois a ensuite livré son analyse de cet échec bruxellois. "Le club ne devrait pas être à cette place, je m’excuse au nom du staff. C’est extrêmement décevant de terminer la saison ce dimanche mais ce n’est pas lors de cette défaite que cela se joue, il y a eu beaucoup d’autres déceptions cette année. Ce match face à Malines est juste la conclusion. On est aussi déçu que nos supporters".

Avant d’aborder l’avenir. "Je suis ici pour gagner, je sens qu’il y a eu des améliorations mais aussi des déceptions. Il y a encore beacuoup de travail et c’est ce à quoi je pense. Je suis confiant pour le futur mais on doit changer des choses pour que le club revienne aux avants postes. On va commencer à travailler dès ce lundi. On a l’opportunité de tout recommencer. Je ne suis pas un magicien, je savais que ça allait être difficile mais désormais on doit se concentrer sur l’avenir. Mon futur ? Je resterai ici tant que le club voudra de moi".