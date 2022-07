"Je loue ma piscine à des particuliers et tout le monde est le bienvenu !"

Des plongeons et quelques brasses… Cet après-midi, à Gosselies près de Charleroi, Manon profite de la piscine avec deux amies et leurs enfants. L'eau est à 28 degrés, la température idéale pour se rafraîchir. Mais cette piscine, ce n'est pas la sienne. Elle la loue à Hélène et Luc. Le couple la propose à des particuliers depuis deux étés maintenant, via la plateforme "Swimmy". Le site fonctionne comme "Airbnb", mais évidemment ici on loue des piscines et non pas des habitations ! "Nous avons proposé notre piscine car nous ne passons pas toute notre journée dedans. Donc on a tenté l'expérience. On a aménagé aussi notre jardin avec des transats, un table, quelques chaises, un frigo est aussi à disposition des locataires" nous explique Hélène. Et la formule plaît ! La demande dépasse même l'offre ! "Elle est louée tous les jours quand il fait beau et on doit refuser des demandes car on n'accueille qu'un seul groupe par jour. Les gens se déplacent de loin. On a déjà accueilli des Bruxellois mais aussi des Français".

Une piscine rien qu'à soi, pour un peu d'intimité

Ces dernières années, de nombreuses piscines publiques ont fermé leurs portes. Il s'avère dès lors difficile pour les habitants de trouver un bassin disponible pas très loin de chez eux. Et puis, du côté des piscines publiques, c'est souvent bondé ! "Si on se trouve dans un grand complexe aquatique, on doit toujours être attentive aux enfants. On a peur d'en perdre un" nous confie Manon en rigolant. "Mais ici c'est la tranquillité. On est entre nous pour un prix assez correct". Hélène et Luc proposent leur piscine pour 18 euros de l'heure pour un groupe de 5 personnes. Mais sur la plateforme "Swimmy", chaque propriétaire peut indiquer le prix qu'il souhaite. "Avoir une piscine, ça a un coût. Donc avec ces locations, on entre un petit peu dans nos frais" nous révèle Hélène. "Ça nous permet de payer le chlore, de chauffer l'eau...".

Actuellement, 16 piscines en Belgique se retrouvent sur cette plateforme de locations.