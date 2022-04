"Je fais plaisir à l’ensemble des communes et en particulier, évidemment, aux communes socialistes", la phrase de Karine Lalieux qui fait réagir

C’est une petite phrase, relayée par La Libre, qui vaut aujourd’hui à Karine Lalieux (PS), ministre fédérale des Pensions, de récolter des critiques d’Ecolo, du MR et de la N-VA et les sarcasmes de nombreux internautes sur Twitter. "Beliris, c’est juste du bonheur. J’ai une enveloppe d’investissements, et je fais plaisir à l’ensemble des communes et en particulier, évidemment, aux communes socialistes", c’est ce que Karine Lalieux a prononcé, mercredi soir, devant les militants de la Fédération bruxelloise du PS. Les ministres socialistes y présentaient leur bilan à mi-mandat. Karine Lalieux, bruxelloise, est ministre fédérale des Pensions. Elle exerce aussi la tutelle sur Beliris, un outil qui permet au niveau fédéral de financer des projets en Région bruxelloise pour permettre à Bruxelles de mieux jouer son rôle de capitale. La ministre faisait donc référence aux projets financés bruxellois financés via Beliris.

Avec cette phrase, la ministre essuie les critiques d’autres partis. De son côté, elle remet les propos dans leur contexte.