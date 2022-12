"Je déteste Noël": les fêtes, une période difficile pour le public fragilisé

En atelier d'expression, Marie-Flore lit devant les autres son témoignage. "Pour moi, cette période de Noël est difficile" explique-t-elle. "Je suis en deuil constamment. De la mort de mes parents, de mes grands-parents. C'est dur cette période-ci. On y pense plus. Mes grands-parents faisaient Noël avec des traditions, et maintenant il n'y a plus tout ça, il n'y a plus rien, et c'est très dur, surtout quand Revers ferme une semaine. J'ai compté. Ça fait sept jours."

J'essaye de le vivre correctement pour mes enfants

Dominique, elle, a 6 enfants. Elle a vécu des Noëls en famille. Mais avec les années et les accidents de la vie, elle passera son réveillon seulement avec deux d'entre eux: "Les gens perdus, les gens qu'on ne voit pas. Mes enfants non plus que je ne vois pas à ces moments-là. C'est un peu plus dur. J'essaye de le vivre correctement pour mes enfants qui viennent chez moi et d'avoir de la gaieté pour eux. De ne pas leur montrer que je suis triste pour certaines choses et que j'ai des difficultés dans d'autres. On doit quand même montrer qu'on est là pour eux et que c'est une fête qui doit être joyeuse. Pour les cadeaux, pour les enfants, j'ai fait Saint-Nicolas. Pour Noël, je leur ai dit qu'il n'y avait pas. On a toujours envie de leur prendre plus et quand on voit qu'on ne sait pas... Les difficultés de maintenant, avec tout ce qu'on a à payer, tout qui augmente. Ils le comprennent bien, ça va de ce côté-là."

On doit être heureux, on doit faire la fête... Noël, avec toutes ses injonctions, c'est dur!

Chez Revers justement, la coordinatrice Maud Senden constate que la fermeture de l'atelier à Noël fragilise les gens: "On est aussi conscients que les fêtes, avec toutes ses injonctions... on doit être en famille, on doit faire des cadeaux, on doit être heureux... quel enfer, c'est dur quoi! Ça, on en est évidemment bien conscients. Maintenant, ici, à Revers, les gens ont une force de dingue, et ils nous le prouvent tous les jours, ils sont très résilients. Ils seront là à la rentrée aux ateliers avec la même joie que d'habitude, les mêmes rires... et on passera au travers de ça."