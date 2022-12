Je démissionne… Moi non plus

Il a fallu une salve de WhatsApp et de questions sur Twitter à Georges Louis Bouchez pour comprendre que nouveau bureau ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C’est clair non ? Non ? Oui les deux membres MR se retirent du bureau. Mais ça n’empêche en rien le MR de les renommer dans un nouveau bureau. Le MR n’estime (lui non plus) n’avoir commis aucune faute. Ni aujourd’hui lorsque Jean Paul Wahl, président du groupe MR, pousse au voyage à Dubaï pourtant annulé dans un premier temps, ni hier dans le précédent bureau avec le cdH où cette fameuse délégation de signature a été décidée, les travaux et le tunnel validés, les plaintes du personnel ignorées.

Enfin, dans l’opposition aucune reconnaissance d’une responsabilité. Les Engagés posent des conditions de bonne gouvernance pour entrer dans le nouveau bureau ouvert à l’opposition, mais sans reconnaître de faute non plus. Y compris sous la présidence d’André Antoine, ou semble se situer le nœud de cette affaire du Greffier.

Reste le PTB, pas de faute non plus du point de vue du PTB qui moissonne les fruits de cette affaire. Pourtant le PTB dispose, comme les autres partis d’un vérificateur aux comptes. Vérificateur qui n’a pas refusé les comptes.

Y a-t-il une affaire ?

Aucune faute reconnue, mais alors y a-t-il une affaire ? On peut se poser la question. Et c’est sans doute le problème de cette démission chaotique : on reste aujourd’hui avec cette question, y a-t-il une affaire du Greffier en Wallonie ? L’émotion l’a-t-elle emporté sur la raison comme le dit Jean Claude Marcourt ? Si le coût des travaux peut se justifier par l’inflation et les demandes nouvelles aux promoteurs, si les plaintes du personnel relèvent d’un management exigeant mais pas de harcèlement, si le voyage à Dubaï est dans la norme. Où est donc l’affaire ?

L’affaire est peut-être que tout ceci donne à voir une classe politique wallonne qui n’est pas parvenue au niveau d’exigence qui est attendu d’elle par les citoyennes et les citoyens devenus méfiants. En partie, Jean Claude Marcourt à raison. L’émotion semble dominer dès qu’on parle d’élus et d’argent. Les nerfs sont à vif. Mais cette émotion n’est pas sans raison. Elle s’explique par des décennies de déception envers les représentants. Cela conduit à une exigence quasiment puritaine aujourd’hui dans l’utilisation par les élus des deniers publics. On demande aux élus de se comporter comme des moines et pas comme des rois. Il y a eu trop de chaudières de Carcassonne, de machine à Rata et de Publifin. Il n’y a plus de patience en Wallonie envers la moindre légèreté avec l’argent public. On est entré dans une culture de la méfiance. On en sortira que par une culture de la transparence. Totale.