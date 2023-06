"Je crains encore des hausses de prix pour les vols dans les prochaines années" explique Anne-Sophie Snyers, CEO de la Belgian Travel Confederation

Sept Belges sur dix prévoient de partir en vacances selon une étude réalisée par Europ assistance. Un chiffre qui reste stable par rapport aux autres années même si les prix sont clairement à la hausse. Pour Anne-Sophie Snyers, CEO de la Belgian Travel Confederation, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette flambée des prix : "Il y a tout d’abord la hausse du carburant qui joue un rôle dans cette flambée des prix mais aussi et surtout la diminution des vols sur le marché. Les compagnies aériennes apprêtent moins de vols parce qu’ils investissent dans des appareils nouvelle génération. C’est principalement ce jeu de l’offre et la demande qui joue dans cette hausse des prix".

Et cette tendance à la hausse des prix dans le secteur des vacances ne va clairement pas s’estomper. Les prix des vols qui ont gonflé de 30% ces dernières années ne vont pas repartir à la baisse malheureusement. "Je crains encore des augmentations dans le prix des vols ces prochaines années. Un vol pour Athènes coûte déjà 850 euros à l’heure actuelle et je ne pense pas que les clients seront prêts à dépenser plus de 1000 euros pour ce type de vol. Il y aura à mon avis la concurrence entre les compagnies qui devraient jouer pour limiter les hausses de prix futures".