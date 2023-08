"Je chante pour dire à mon frère que je l’aime": à La Baule, Julien Clerc rend hommage à son demi-frère Gérard Leclerc

Assise un peu plus loin dans les gradins, Emmanuelle Herveau, 65 ans, était venue de Guérande assister au concert, émue de voir son artiste "favori" maintenir la soirée "malgré le drame". "C’est un artiste jusqu’au bout. Et c’est un beau message d’espérance : il continue à communiquer au-delà de la mort", a-t-elle déclaré, assise près de son mari, en marinière et jean.

Bras croisés, sous les arbres, Frédéric Renaudin, ancien pianiste de Julien Clerc, a salué le concert "pas simple" d’un artiste d’une "grande pudeur", ayant un "profond respect pour son public".

Sur scène, sous les applaudissements, Julien Clerc avait entamé son concert par le titre "Comment tu vas". Entonnant son refrain d’une voix forte et micro à la main : "Car moi, tu vois, je pense à toi".