"Je bande donc je suis": plusieurs hommes brisent le tabou des troubles de l’érection

À travers "Je bande donc je suis", une journaliste lève le voile sur un problème de santé publique que beaucoup d’hommes rechignent encore à aborder : les dysfonctionnements érectiles.

Entre 25 et 40 ans, on estime que 12% des hommes souffrent de dysfonctionnements de la fonction érectile. Un chiffre qui va croissant à mesure que l’âge avance, pourtant peu d’hommes franchissent le pas de consulter. En effet, face au patriarcat et à la pression de la performance qui vient avec, beaucoup peinent à aborder ce problème avec leur médecin ou avec leur partenaire. Même en ligne, sur les rares forums qu’on trouve sur le sujet, ce n’est qu’à mots couverts qu’ils osent se confier.