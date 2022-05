La personnalité la plus "Aware" du monde entier était l’invitée du Grand Cactus pour parler de sa nouvelle fonction d’ambassadeur de la République démocratique du Congo !

Il y a quelques jours, Jean-Claude Van Damme a été reçu à Kinshasa, par le Président Félix Tshisékidi, afin de recevoir son passeport diplomatique, faisant de lui, un ambassadeur de la République démocratique du Congo. Ce titre n’est pas uniquement honorifique, JCVD a pour mission de faire rayonner l’image de la RDC à l’international, du point de vue sportif, culturelle, mais surtout, de mettre sa notoriété au service de la protection des forêts et, plus largement, de la faune et de la flore locales.

JCVD en mission pour la RDC, est-ce le bon choix ? Connaît-il vraiment ce pays ? C'est ce qu'il a tenté de démontrer, à sa manière !

L’ambassadeur du gouvernement congolais, Monsieur Issa Tshisékidirien était également présent en plateau pour expliquer leurs motivations quant à cette étrange désignation.