Jbari sur la carte rouge de Vanzeir : "Gérer ses émotions, c'est ce qui fait la différence chez les grands joueurs"

Un moment un peu plus délicat face au but qui n'a rien à voir avec le geste d'humeur de l'attaquant unioniste estime notre consultant Nordin Jbari. "Je ne pense pas que ce soit un problème de frustration. Je pense que c’est simplement un mauvais réflexe. L’Union fait une grande saison, elle est première en championnat. On n’arrête pas de parler des attaquants de l’Union. Dante est devenu international belge, il marque. Moins qu’Undav, certes, mais il n’y a pas de problème par rapport à ça. Je ne vois pas où il pourrait y avoir cette frustration. Je ne pense pas que c’est lié à cela."

L'ancien attaquant de Gand et de Bruges avance un autre argument qui aurait pu peser dans la balance. "C’est peut-être un peu la fatigue. Il court tout le temps, fait des appels, il est tout le temps dans le pressing. La fatigue ne lui a peut-être pas permis de bien gérer cette situation."

"C’est soit un mauvais réflexe, soit une réaction moins lucide face à la fatigue", résume-t-il.

Pour Jbari, il est en tout cas essentiel que Vanzeir apprenne à gérer ses émotions dans le futur. "Je pense que c’est un geste qu’il n’a pas pu gérer. Tout le monde voit que ce n’est pas un méchant joueur. Mais c’est important de savoir gérer ses émotions. Pour tous les sportifs de haut niveau. C’est ce qui fait la différence entre un bon et un très bon joueur. Le très très bon joueur, il sait gérer ses émotions mieux que les autres. Je pense que cet épisode peut lui permettre d’évoluer. Il sait très bien ce qu’il a fait. J’espère que ça va le faire grandir."

A côté de cela, Jbari espère qu'on prenne des dispositions pour protéger les attaquants. "Bien sûr les attaquants prennent beaucoup de coups, mais c’est le métier. Il faut savoir se faire respecter. L’arbitrage doit néanmoins prendre des dispositions pour protéger les attaquants. Tout le monde veut un jeu offensif avec plus de buts donc il faut protéger davantage les attaquants", a-t-il conclu.