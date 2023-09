Jazz, cycles et vaches : le groupe Kau dévoile son premier album

Hello Kau ! Est-ce que vous pouvez nous en apprendre un peu plus sur votre rencontre, qui a démarré à Bruxelles ?

André (batteur) : Nous venons tous les trois de pays différents. Matteo et moi sommes arrivés à Bruxelles à l’âge de 13 ans. Jan, lui, est né et a vécu toute sa vie ici. On s’est rencontrés grâce à notre amour de la musique. On est allés à la même école et on joue ensemble depuis. Donc on peut dire qu’on est des amis d’enfance.

Pourquoi avoir choisi ce nom, Kau, pour votre groupe ?

Jan (claviers) : Ils (Matteo et André) sont venus me rendre visite en Allemagne, où je vis maintenant. J’y ai une sorte de pièce de musique avec tous mes instruments, dans la maison de ma grand-mère, à la campagne, en dehors de Cologne. Là-bas, il y a plein de vaches et en faisant une promenade, Matteo et André en étaient fous. Pendant cette marche, on s’est justement dit qu’on devait trouver comment sortir les morceaux qu’on venait d’enregistrer. Kau, en allemand, ça veut dire “mâcher”. Ça sonnait bien. Et c’est aussi un joli jeu de mot avec le mot vache, en anglais, qui se dit “Cow”.

André : Et on a aussi pensé à l’album de Pink Floyd, Atom Heart Mother, où l’on voit une énorme vache sur la pochette. C’est une énorme inspiration pour nous. La vache est vraiment devenue un de nos symboles, en quelque sorte.