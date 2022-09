Jazz à Verviers, gagnez deux places pour le concert d'ouverture

Le thème de cette édition de Jazz à Verviers sera la voix sous toute ces formes, du jazz, du blues, du flamenco, de la musique du monde qui seront interprétés par des artistes venus des quatre coins du monde.

L’ouverture du festival aura lieu le 9 septembre au centre touristique de la laine et de la mode à Verviers avec deux concerts, la première partie sera inaugurée par la chanteuse Danoise SINNE EEG qui accompagnera le trio du pianiste Belge bien connu Yvan PADUART, dotée d’un timbre de voix caressant et d’une maitrise technique étonnante la chanteuse nous interprétera des standards de Jazz de Sara VAUGHNA, Betty CARTER et Nancy WILSON.

DAVID LINX habitué du festival, talent belge reconnu dans le monde entier, viendra nous faire découvrir son nouveau projet en duo avec GREGORY PRIVAT au piano, un moment hors du temps.

le 9 septembre à 20 heures, au centre touristique de la laine et de la mode, gaganez deux places