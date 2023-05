Jazz à Liège: un festival aussi pour les enfants

La 32e édition du festival "Jazz à Liège" se clôture sur un bilan très positif avec la présence de 12.000 personnes en quatre jours. Et parmi celles-ci, de très jeunes spectateurs.

Ce dimanche, une attention toute particulière a en effet été accordée au jeune public. Un concert avec trois jazzmen belges- Manuel Hermia, Sam Gerstsmans et Pascal Mohy-leur a été dédié et pour bien commencer la journée, un atelier d’éveil musical leur a également été proposé. Celui-ci s’est déroulé dans la salle du Reflektor.

Comment donner le goût de la musique dès le plus jeune âge ? Comment familiariser l’oreille aux sons et aux notes ?

L’éveil musical c’est l’apprentissage du rythme, des notes et du chant. C’est aussi la rencontre avec les instruments de musique. Charlotte Van Hove, responsable pédagogique aux Jeunesses musicales de Liège en avait apporté en nombre : tambourins, maracas, petites cloches en guise de xylophone mais aussi une guitare et un accordéon. De quoi enthousiasmer et émerveiller les enfants car, plus ils sont jeunes, plus ils sont perméables à tous styles de musique." En fait, les enfants très jeunes ne se posent pas les questions que les adultes se posent. Ils n’intellectualisent pas la musique, ils sont réceptifs dès leur plus jeune âge et il y a aussi beaucoup moins d’inhibition".

"C’était trop cool" lance Gabriel, 7 ans et demi "J’adore jouer de la musique. Chez moi j’ai une guitare mais mon instrument préféré c’est le saxophone ! Et de préciser : "J’adore le jazz, comme ma maman"! " Ça m’a donné envie de jouer de la musique" nous dit Camille, 8 ans, qui se verrait bien apprendre le piano. Et le meilleur apprentissage est celui qui se fait avec plaisir et amusement. " La notion de plaisir est essentielle, que l’on participe à des concerts ou à des ateliers d’éveil musical. Plus ces moments sont associés à du plaisir, plus l’enfant ira vers la musique" conclût Charlotte Van Hove.