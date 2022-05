Le Mithra Jazz à Liège est un prestigieux rendez-vous d'artistes jazz belges et étrangers. Tous les styles sont présents, du plus classique au plus original !

Des vedettes reconnues qui alternent avec les découvertes, et les grands solistes avec les vocalistes !

L'édition 2022 se déroulera du 12 au 15 mai !

4 soirées de concerts dans 7 salles différentes

Où ?