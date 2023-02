JAZMYN : “J’ai encore du mal à parler de santé mentale via la parole, j’ai plus de facilité à le faire en musique”

Quel a été l’impact de Londres sur tes influences ?

En vérité, je suis assez basique au niveau de ce que j’écoute (rires). Je commence un peu à me mettre à la page, pendant des années je n'ai écouté que des artistes qui n’étaient pas du tout contemporains. Je suis une grande fan de jazz : ma chanteuse préférée au niveau de la technique vocale et du son, c’est Ella Fitzgerald. J’écoute aussi beaucoup de soul et de néo-soul, mais aussi des artistes qui sont complètement inclassables, comme Keziah Jones par exemple. J’adore le RnB aussi, je viens vraiment de cette génération RnB début 2000, ça reste parmi les choses que j’écoute le plus. À Londres, j’ai surtout découvert le plaisir de jouer avec des gens. Ça m’a sortie du RnB et tirée vers la soul et la néo-soul, justement. J’ai pu découvrir cette idée de full band : pour la première fois, je me suis retrouvée à devoir gérer un groupe. On avait des petits examens tous les trois mois avec à chaque fois il y avait un concert, c’était trop cool. Le plaisir de jouer avec les autres ne m’a plus jamais quittée. Dans la société, on a une façon de sacraliser les chanteurs : quand tu ne t’y connais pas en musique et que tu penses à chanter, tu ne penses pas nécessairement aux musiciens. Quand tu regardes des émissions de télé-réalité avec des chanteurs, t’as le chanteur tout devant, les musiciens tout derrière. Cette formation m’a permis de me rendre compte de ce que ça impliquait au niveau de la dynamique de groupe. Après cette année à Londres, je suis rentrée à Bruxelles. J’ai fait un an de formation au jazz studio, puis c’est tout. J’ai vécu comme une période de battement, où je n’ai pas fait beaucoup de musique.