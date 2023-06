Jayda G : on a parlé musique et environnement avec la nouvelle reine des dancefloors

Je voulais davantage chanter sur cet album

Pour parler un peu de ton album, on sent toujours l’influence constante de R&B, de soul, de funk et de house, mais on retrouve une dimension un peu plus pop que sur tes précédentes sorties. Il y avait peut-être une volonté de rendre l’album plus abordable ?

J : Il y a en effet un aspect pop plus présent dans cet album, tout en gardant bien un pied dans la dance music, car c’est ce que je fais et ce que je mixe. C’était plus que simplement rendre l’album plus abordable. Je voulais par exemple que ma mère puisse aimer l’écouter, qu’il puisse convenir au plus grand nombre. C’était vraiment amusant à essayer, car honnêtement, j’adore apprendre, essayer de nouvelles choses, repousser mes limites. Et c’est ce que j’ai fait avec cet album sur tous les aspects.

On sent que tu as voulu mettre un peu plus ta voix en avant sur celui-ci également ?

J : Oui. J’ai commencé à chanter un peu ici et là sur mes productions depuis un moment. Mais les parties vocales étaient toujours en retrait des parties instrumentales. C’est à partir de la sortie du single Both Of Us que j’ai commencé à explorer ma voix. Je voulais davantage chanter sur cet album car il parle de mon père et ça avait tout son sens que ce soit moi qui chante dessus. Pendant la pandémie, j’ai suivi un coaching vocal pour mieux chanter et apprendre à utiliser ma voix. Et je suis toujours très loin de là où je voudrais être, j’ai une marge d’amélioration énorme.