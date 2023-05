Jay-Z : un homme demande un test ADN au rappeur pour prouver qu’il est son fils caché

Rymir aurait poursuivi Jay-Z en dommages et intérêts civils en 2015 et déposé plusieurs plaintes en matière de droits civils auprès d’un juge, du procureur général du New Jersey, du gouverneur, de plusieurs sénateurs et du Conseil de conduite judiciaire du New Jersey chaque année entre 2017 et 2022, qui ont toutes été rejetées.

L’homme a déposé une nouvelle demande à la division d'appel de la Cour supérieure du New Jersey, où elle est actuellement examinée.

Rymir a insisté auprès du Daily Mail qu'il ne voulait rien de plus que de voir "justice rendue". Il a ajouté qu'il ne voulait rien d’autre du rappeur milliardaire que le fait qu’il le reconnaisse comme son fils. "Je veux juste vivre ma vie et, quand tout sera dit et fait, j'espère que Jay-Z voudra faire partie de ma vie, si telle est la volonté de Dieu", a-t-il déclaré.

Dans une lettre adressée à DailyMail.com, les avocats de Jay-Z - dont le vrai nom est Shawn Carter - ont nié les affirmations de Rymir : "Les allégations ont déjà été examinées de manière approfondie par les tribunaux et ont été réfutées". Jay-Z, qui est père de Blue Ivy, Rumi et Sir Carter avec la star Beyonce, avec qui il est marié depuis 2008, n'a pas parlé publiquement de ces affirmations.