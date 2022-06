Jay-Z, papa poule un peu trop collant pour Blue Ivy

Alors qu’on vient de célébrer les papas en Belgique, une vidéo mettant en scène un père et sa fille vient attendrir les réseaux sociaux. Mais quel père et quelle fille ! Jay-Z et son ainée de 10 ans, Blue Ivy Carter. Alors qu’ils assistent ensemble à match de NBA, au premier rang, la caméra commence à les filmer. Le papa enlace sa fille et l’embrasse sur la joue. Si touchante soit-elle, cette démonstration d’amour a surtout semblé embarrasser la fillette. Et oui star ou non, en approchant de l’adolescence, tout enfant commence à redouter les câlins de ses parents en public. Cette scène si familière a fait rire bon nombre d’internautes. D’autres en ont profité pour souligner – photomontage à l’appui - la ressemblance frappante entre Bue Ivy et sa maman, Beyoncé.