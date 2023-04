Jay-Z en feat. sur un titre grâce à une IA : le résultat est bluffant

Avec ce morceau, le duo a réalisé "le fantasme d’un titre qui trainait dans les tiroirs depuis plus d’un an". Même si le titre fait vivement réagir sur les réseaux sociaux, le duo affirme que leur but était de montrer à sa communauté le potentiel de cet outil mais aussi de la sensibiliser à cette pratique. Même si nous pouvons évidemment saluer le réalisme de ce nouveau morceau généré par l’intelligence artificielle, ces créations continuent d'interroger sur l’éthique de la pratique et sur l’avenir de l’industrie musicale.