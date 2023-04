Jay Weinberg dévoile un nouveau masque de Slipknot au Japon

La semaine dernière, Slipknot a assuré deux sets au Knotfest Japan - et le batteur a surpris les fans en affichant son nouveau masque pour la première fois.

Bien que les membres gardent généralement leurs nouveaux looks pour le cycle d'un nouvel album, Weinberg a confirmé que le nouveau masque a été développé spécialement pour l'apparition au Knotfest Japon, et a été conçu en collaboration avec l'artiste japonais Solid Blackline.

"C'est un honneur de collaborer avec le peintre japonais @solid_blackline pour mon masque de ce week-end, spécialement conçu pour le @knotfestjapan", a-t-il déclaré. "Les formes organiques et fluides de ses dessins très contrastés évoquent des sentiments de mysticisme et de beauté, équilibrés dans la dualité du chaos et de l'ordre que l'on ressent en tant que visiteur dans ce pays merveilleux."

Il poursuit : "Il n'y a vraiment pas de meilleure façon de s'immerger davantage dans tout ce que représente le @knotfestjapan - de partager notre amour pour le Japon et sa riche culture artistique - que d'accueillir des talents locaux lors de nos shows de ce week-end."