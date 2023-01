Jay Vine champion d’Australie surprise en chrono, Grace Brown prolonge son titre

Jay Vine (UAE Team Emirates) a décroché le titre de champion d’Australie du contre-la-montre. La révélation de la dernière Vuelta a créé la surprise. Il a bouclé les 37,5 km, tracés autour de Mount Helen, à 48,2 km/h. Chez les dames, Grace Brown (FDJ-Suez) s’est imposée comme en 2022.



Jay Vine, ancien vainqueur de la Zwift Academy, a offert à sa nouvelle équipe son premier succès de la saison. Il a devancé de moins de trois secondes Luke Durbridge et de 25 secondes Kelland O’Brien (Team Jayco AlUla). Luke Plapp (Ineos), titré sur la course en ligne, échoue à un souffle du podium. D'autant plus rageant qu'il a été victime d'un saut de chaîne.