"Jay the author" écrit des lettres à des inconnus dans les rues de Bruxelles

Et il faut croire que les Bruxellois apprécient son style puisque c’est dans notre capitale que Jay a reçu le plus de réponses. C’est ce qu’a confié l’auteur au micro de BX1 : "On peut se sentir seul dans toutes les villes… Peut-être que les gens se sentent plus seuls ici mais je préfère croire que les gens sont simplement plus ouverts ici. J’adore Bruxelles !".

Jay fait de nombreux aller-retour entre le Royaume-Uni où il travaille et Bruxelles où il habite. En deux ans, il a appris à aimer cette ville cosmopolite. "J’ai appris à aimer Bruxelles, elle abrite deux de mes librairies préférées dans le monde, la culture musicale et la culture des cafés ici sont phénoménales, l’architecture est à tomber par terre. Mais la plus belle caractéristique de cette ville est que tout le monde vient de partout, c’est un melting-pot de langues, de cultures et de saveurs." La capitale belge et sa population sont en effet une source d’inspiration sans fin pour ce jeune auteur.

En plus d’écrire des lettres qu’il poste en rue, Jay a également écrit plusieurs romans. Pour vous procurer son dernier "There’s a tale to This city", rendez-vous ici.

