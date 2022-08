Jay Hindley et Wilco Kelderman emmèneront l’équipe BORA-hansgrohe sur le Tour d’Espagne

La formation BORA-hansgrohe est la première à dévoiler sa sélection pour le prochain Tour d’Espagne, qui débutera vendredi prochain à Utrecht aux Pays-Bas avec un contre-la-montre par équipes. L’équipe allemande misera notamment sur l’Australien Jay Hindley, vainqueur du Tour d’Italie en mai dernier et le Néerlandais Wilco Kelderman.

Outre Hindley et Kelderman qui a déjà réalisé plusieurs tops 5 sur les trois grands tours, BORA-hansgrohe pourra aussi s’appuyer sur l’Allemand Emanuel Buchmann, 4e du Tour 2019, et le Colombien Sergio Higuita, vainqueur d’une étape sur la Vuelta 2019 et lauréat du Tour de Catalogne en début de saison.

Pour les sprints, la formation allemande misera sur l’Irlandais Sam Bennett qui n’a remporté qu’une seule victoire en 2022, et sur Danny van Poppel. Le Néerlandais n’a pas encore gagné sous ses nouvelles couleurs après avoir quitté Intermarché-Wanty-Gobert fin 2021. Ils seront épaulés par Ryan Mullen et Jonas Koch.

Le Tour d’Espagne, dont le Slovène Primoz Roglic est le triple tenant du titre, se ponctuera le 11 septembre à Madrid.

La sélection BORA-hansgrohe : Jay Hindley (Aus), Wilco Kelderman (P-B), Emanuel Buchmann (All), Sergio Higuita (Col), Sam Bennett (Irl), Danny van Poppel (P-B), Ryan Mullen (Irl), Jonas Koch (All)