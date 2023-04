Javier Tebas refroidit les ardeurs du Barça : "Un retour de Lionel Messi est très compliqué"

Alors que l’avenir de Lionel Messi est incertain, le président de La Liga, Javier Tebas, a une nouvelle fois mis en doute un retour de la Pulga à Barcelone.

Sur les ondes de RMC Sport, le sulfureux président de la ligue espagnole de football, a été interrogé ce jeudi sur un possible retour de Messi au Barça cet été et n’a pas hésité à dire que cela ne serait pas simple. "Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué. Il faut voir comment cela va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle, c’est compliqué que Messi revienne au Barça", a-t-il expliqué.

En fin de contrat avec le PSG qui souhaite le conserver, l’Argentin ne s’est jamais vraiment exprimé sur ses envies alors qu’un retour en Catalogne est dans toutes les têtes, la MLS et l’Arabie saoudite lui font également les yeux doux. Concrètement, il semblerait que seules les graves difficultés financières du club blaugrana l’empêcheraient réellement de revenir dans son club de cœur. Au vu de la situation, il faudra sans doute attendre encore plusieurs semaines avant de connaître le dénouement.