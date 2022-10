Javier Bardem chante dans une comédie musicale et familiale

Javier Bardem se retrouve dans la comédie familiale et musicale Enzo le croco. Un rôle totalement inattendu et un registre qui ne fait pas partie des habitudes de l'acteur. Il se retrouve à chanter et danser face à un ami imaginaire, le crocodile Enzo, dont la voix est celle d'un artiste qui plaît beaucoup à la jeune génération : Shawn Mendes.

Les deux hommes ont enregistré ensemble certains morceaux de la bande originale du film, Take A Look At Us Now. Une interprétation à la 'Broadway' selon Rudy Léonet.