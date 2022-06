Jasper Stuyven et les Vikings de Trek-Segafredo se lancent dans une chasse au trésor sur le Tour

Trek-Segafredo a dévoilé sa sélection pour le Tour de France 2022. Comme d’habitude, la formation américaine l’a fait avec une présentation originale. Après les inventeurs italiens pour le Giro, l’équipe de communication a misé sur une couverture de BD et sur la thématique des Vikings. Clin d’œil à Copenhague et au Danemark qui accueillent le Grand Départ.



Notre compatriote Jasper Stuyven, le Néerlandais Bauke Molleman, le Danois Mads Pedersen, l’Italien Giulio Ciccone, le Luxembourgeois Alex Kirsch, le Letton Thomas Skujins, l’Américain Quinn Simmons et le Français Tony Gallopin constituent l’équipage d’un drakkar baptisé Sejr (victoire en danois).



Pour leur première aventure, les Vikings victorieux de Trek-Segafredo se lancent dans une chasse au trésor. Au vu de la composition annoncée, le butin devrait se matérialiser en victoire(s) d’étape. Pedersen, très en forme ces dernières semaines, voudra briller devant son public. Stuyven, 23 (!) Top 10 d’étape au compteur, voudra lui enfin lever les bras sur la Grande Boucle. Mollema et Gallopin connaissent, eux, la recette.