Jasper Stuyven 1er champion d'Europe de Gravel après "une attente douloureusement longue"

Jasper Stuyven a été sacré champion d'Europe de gravel, à l'occasion de la première édition de l'Euro dans cette nouvelle discipline cycliste, ce dimanche à Oud-Heverlee. Il devient par la même occasion champion de Belgique, la course faisant également office de championnat national. Chez les dames, la Néerlandaise Lorena Wiebes a gagné le titre continental. Marthe Truyen est championne de Belgique.

Les messieurs devaient parcourir 160,9 kilomètres au total, avec deux tours de la boucle locale suivis d'un grand circuit avant de conclure par deux tours locaux. Jasper Stuyven, qui court pour l'équipe Lidl-Trek sur la route, est parti seul à près de 30 kilomètres du terme, devant un groupe de six hommes avec, entre autres, le champion du monde de gravel Gianni Vermeersch, Tim Merlier et le Tchèque Petr Vakoc. Il s'est imposé avec 1:21 d'avance sur Merlier, et l'Allemand Paul Voss.

Stuyven n'avait plus levé les bras depuis le mois de mars 2021 et sa victoire sur Milan-Sanremo. "L'attente a été douloureusement longue. Ce n'était pas toujours amusant. Et cela a également entraîné une certaine frustration", a admis celui qui a remporté 9 victoires au cours de sa carrière professionnelle. "C'est une belle victoire et un beau titre, dans notre région. Cela fait beaucoup de bien", même si cette ligne restera à l'écart de son palmarès sur route. Jasper Stuyven a remporté en solitaire la victoire dans sa propre région, malgré une crevaison en début de course. "Je me suis senti bien dès le départ, même si, techniquement, je ne faisais pas partie des meilleurs coureurs. C'était l'un de ces jours où je pouvais continuer à pousser. J'ai commencé à sentir que, dans le groupe de tête, les gens se regardaient et qu'il y avait des jambes fatiguées parmi eux. J'ai trouvé un bon moment pour attaquer, j'ai continué et j'ai fait un beau solo." Le week-end prochain, les championnats du monde de gravel se tiendront en Vénétie, en Italie. Pour l'instant, le Louvaniste n'y est pas inscrit, car il devrait courir Paris-Tours en France sur la route. "L'équipe m'y attend, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer en une semaine. Nous pourrons peut-être en reparler demain", a-t-il conclu.