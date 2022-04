Jasper Philipsen une nouvelle fois deuxième au Tour de Turquie

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) s’est classé deuxième de la deuxième étape du Tour de Turquie, disputée entre Selçuk et Alaçati. Comme la veille, notre compatriote a dû s’incliner face à un sprinter australien. Après Caleb Ewan (Lotto-Soudal), c’est Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) qui s’est montré le plus rapide.



Le jeune Aussie de 23 ans, 3e de la première étape, s’empare également du maillot de leader. Il possède deux secondes d’avance sur son dauphin du jour. Groves décroche le 8e succès de sa carrière, le 2e cette saison après sa victoire dans la 2e étape du Tour de Catalogne.



L’histoire repasse un peu les plats pour Philipsen qui avait accumulé les places d’honneur l’an dernier sur les routes du Tour de Turquie. En 2021, il avait buté à trois reprises sur Mark Cavendish avant de claquer deux victoires. Dans sa carrière, il a couru 12 étapes en Turquie et a terminé ... six fois deuxième.