Jasper Philipsen : un Belge qui gagne 4 étapes sur le même Tour ? Une première en 25 ans

Si l'on se replonge dans les archives, il faut remonter à 1998 pour voir un Belge recevoir autant de bouquets lors d'arrivées groupées. A l'époque, c'était Tom Steels qui martyrisait la concurrence. Et si l'on cherche meilleure performance, il faut encore aller plus loin et s'arrêter aux années 1980, avec Freddy Maertens, l'un des meilleurs sprinters belges de l'histoire. Maertens a remporté 5 étapes en 1981 et 8 étapes (plus le maillot vert ) en 1976. D'autres Belges, comme Eddy Merckx, ont remporté plus de 4 étapes sur une même édition, mais toutes n'étaient pas au sprint.