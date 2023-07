Jasper Philipsen sur son sprint face à van Aert : "J'ai essayé de prendre le chemin le plus court vers la ligne..."

Jasper Philipsen a dû attendre plus d'un quart d'heure mais a finalement pu savourer sa victoire sur la 3e étape du Tour de France 2023, lundi. Son sprint a en effet fait l'objet d'une longue analyse de la part des commissaires après un duel musclé mais correct avec Wout van Aert.

"Le final était assez technique avec ce dernier virage, j'ai essayé de prendre le chemin le plus court vers la ligne. Je suis vraiment heureux de gagner au final", a expliqué Philipsen, droit dans ses bottes au moment de l'interview d'après-course.

Le sprinteur belge ne s'est pas étonné de cet épilogue et a par ailleurs remercié son équipier Mathieu Van der Poel pour son travail dans les derniers kilomètres. "C'était tendu mais c'est le Tour de France, on ne fait de cadeau à personne. Il y avait beaucoup de stress dans le peloton, même à 70km de l'arrivée. Tout le monde va all-in. Je pense que tout le monde voulait tout mettre sur ce sprint. Et je suis vraiment très heureux de la performance d'équipe, avec un super poisson pilote comme Mathieu (van der Poel, ndlr). C'était fantastique. S'il a juste un petit espace, il est capable d'y aller avec de la vitesse, personne ne peut faire ça", a déclaré Philipsen qui visera une nouvelle victoire mardi sur la 4e étape.