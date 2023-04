Jasper Philipsen s'offre le GP de l'Escaut au terme d'un sprint royal

Jasper Philipsen s’est imposé sur le Grand Prix de l’Escaut. Bien épaulé par Mathieu van der Poel, qui a dicté le tempo dans l’emballage final, le sprinteur belge a terminé en force dans les faubourgs d’Anvers et confirme son statut d’incontournable dans les sprints sur le plat.

Coincé entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, le GP de l’Escaut était, comme de coutume, taillé pour les coureurs rapides. Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Mark Cavendish et le tenant du titre Alexander Kristoff étaient de la partie pour ce « petit championnat du monde des sprinteurs ».

Les équipes Soudal Quick Step et Alpecin-Fenix ont emmené le peloton sur les quinze derniers kilomètres, avec un Mathieu van der Poel très en verve à l’avant. Le Néerlandais a effectué un travail remarquable pour amener Philipsen dans un fauteuil. Le vainqueur sur les Champs-Elysées ne s’est pas fait prier pour conclure le travail. Pourtant enfermé dans les derniers hectomètres, il a pu se dégager un passage pour couper la ligne d’arrivée devant Sam Welsford (DSM) et Mark Cavendish (Astana). C'est sa deuxième victoire sur cette course après 2021. Gerben Thijssen (Intermarché Circus-Wanty) et Edward Theuns (Trek-Segafredo) terminent 5 et 6e.