Tirreno-Adriatico : Jasper Philipsen, mis sur orbite par Van der Poel, s’impose au sprint dans la 3e étape

Jasper Philipsen s’impose au sprint à Foligno dans la 3e étape de Tirreno-Adriatico. L’Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) a conservé le maillot bleu de leader du Général.



>>> le classement de la 3e étape de Tirreno-Adriatico

>>> les classements à l'issue de la 3e étape de Tirreno-Adriatico



Le sprinter de Ham débloque son compteur personnel et celui d’Alpecin-Deceuninck. Il a pu compter sur un travail phénoménal de Mathieu Van der Poel. Le dernier relais du Néerlandais a été parfait. Déposé à 100m de la ligne, Philipsen n’avait "presque" plus qu’à conclure.



Un coup de force de Jumbo, mais un coup dans l’eau



Le dernier vainqueur sur les Champs Elysées est en forme sur ce Tirreno. Deuxième mardi, il a été l’un des rares à pouvoir suivre l’accélération des Jumbo-Visma à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. Emmené par un impressionnant Wout van Aert, le train jaune et noir a fait exploser le peloton.



Seule une dizaine de coureurs (Alaphilippe, Ganna, Yates) a pu rester dans la roue du quatuor Roglic-van Aert-Benoot-Van Baarle. Tout est rentré dans l’ordre à l’approche des trois derniers kilomètres mais cela a coûté des forces à pas mal de coureurs et a, sans doute, désorganisé certaines formations. Philipsen, lui, avait senti le coup. Il a ensuite été idéalement lancé par MVDP. Un "lead out" parfait qui offre donc à la formation belge son premier bouquet de l’année.



Au Général et à la veille d'une étape au final sélectif, Filippo Ganna est toujours en tête. Il possède 28 secondes d'avance sur Lennard Kämna et 30 sur Magnus Sheffield.