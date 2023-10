Jasper Philipsen, "roi des victoires" et "roi du sprint" en 2023, visera Paris-Roubaix en 2024

Le Belge Jasper Philipsen, 25 ans, a décroché le titre honorifique de "roi des victoires" au terme de la saison cycliste 2023.

Le sprinteur de l'équipe Alpecin-Deceuninck a remporté 19 succès au sein du peloton professionnel (courses WorldTour, 1.Pro, 2.Pro, 1.1, 2.1, championnats nationaux, continentaux ou mondiaux), mais il s'est aussi adjugé, notamment, le classement par points et le maillot vert du dernier Tour de France.

"Après le Tour (où il a également gagné 4 étapes, ndlr), nous nous sommes mis à la recherche d'un nouvel objectif, détaille Jasper Philipsen à nos confrères de Sporza. Et on s'est dit qu'on allait essayer de gagner un maximum de courses ! C'était une bonne idée, cela m'a permis de rester motivé en fin de saison. Et puis, ce titre de "roi des victoires", c'est une belle ligne sur un CV. Mes dernières victoires, je ne les ai pas remportées sur les plus grandes courses du calendrier (4 étapes du Tour de Turquie, des courses d'un jour en France, en Belgique et en Allemagne...), mais gagner, ce n'est jamais facile. Et j'aime gagner, sur les petites comme sur les grandes courses."

Lauréat également de deux Flandriennes (Bruges-La Panne et le Grand Prix de l'Escaut) au printemps dernier, Jasper Philipsen a également brillé sur les pavés de Paris-Roubaix, où il a terminé à la deuxième place derrière son coéquipier Mathieu van der Poel.

Le Limbourgeois tentera à nouveau de se mettre en évidence sur les Classiques en 2024, et il rêve d'ajouter l'Enfer du Nord à son palmarès.

"Chez les jeunes, cette course me convenait déjà, se souvient Jasper Philipsen. J'espère pouvoir un jour gagner Paris-Roubaix, et le patron de l'équipe, Christoph Roodhooft, a déjà fait de ce Monument un objectif pour moi l'an prochain. Je pense qu'au niveau du sprint, j'ai atteint mon meilleur niveau cette année. Mais je peux encore progresser dans d'autres domaines. Dans les années à venir, j'ambitionne aussi de remporter d'autres étapes sur le Tour de France et de décrocher d'autres maillots verts."