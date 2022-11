Jasper Philipsen remporte le Critérium de Saitama devant Jonas Vingegaard

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) a remporté la 8e édition du critérium de Saitama dimanche au Japon. Le coureur belge a devancé après 59,5 km de course le vainqueur du dernier Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Britannique Geraint Thomas (Ineso Grenadiers).

Le vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar), qui a mis un terme à sa carrière cette saison, a pris la 4e place.

Jasper Philipsen, 24 ans, avait remporté deux étapes lors du dernier Tour de France, dont la dernière aux Champs-Elysées.

Créé en 2013 par le groupe Amaury Sport Organisation qui gère aussi le Tour de France, le critérium de Saitama fait concourir chaque année des vainqueurs et des vedettes de la Grande Boucle. L’épreuve était organisée pour la première fois depuis 2019, les éditions 2020 et 2021 ayant été annulées à cause de la crise sanitaire.