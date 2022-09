Jasper Philipsen remporte au sprint le Circuit du Houtland devant Arnaud De Lie et Dylan Groenewegen !

Alors que de nombreux coureurs sont actuellement en Australie pour disputer les Championnats du monde de cyclisme, d’autres étaient présents en Belgique ce mercredi pour la 75e édition de l’Omloop van het Houtland.

Plusieurs cadors du sprint, dont Arnaud De Lie (Lotto-Soudal), Dylan Groenewegen (BikeExchange Jayco), Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert), Max Kanter (Movistar), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) ou encore Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), s’étaient donné rendez-vous à Lichtervelde, en Flandre, pour se disputer la victoire de cette course classée 1.1.

Une course qu’a finalement remportée Philipsen au bout des 196,4 kilomètres entre Eernegem et Lichtervelde. Le Belge s’est montré le plus rapide au sprint et a devancé le jeune Arnaud De Lie, qui a lancé son sprint de plus loin, et le Néerlandais Groenewegen, troisième. Jasper Philipsen succède à Taco van der Hoorn au palmarès.