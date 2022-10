Jasper Philipsen règle Démare et Coquard pour s’imposer à Paris-Bourges

Jasper Philipsen a remporté l’édition 2022 de Paris-Bourges. Le coureur d’Alpecin-Deceuninck s’est montré le plus véloce dans un sprint de costauds. Il a devancé les Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Bryan Coquard (Cofidis), et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert).



Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), vainqueur l’an dernier, complète le Top 5, juste devant Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) et Edward Theuns (Trek-Segafredo).



Philipsen décroche son 9e succès de la saison, la 23e de sa carrière. Il a notamment levé les bras à deux reprises sur le Tour de France.



Pour son avant-dernière course, Philippe Gibert a fait son boulot d’équipier en faveur d’Arnaud De Lie. On l’a encore aperçu en tête de peloton dans les 5 derniers kilomètres. Comme lors de Binche-Chimay-Binche, l’ancien champion du monde a mis à l’honneur sur le podium à l’issue de la course.