Jasper Philipsen reçoit les éloges de ses adversaires : "Ce qu'il a fait est extraordinaire" concède Jasper De Buyst

Depuis le début du Tour de France cette année, un coureur est au-dessus des autres durant les sprints. C'est le Belge Jasper Philipsen, vainqueur de 3 étapes déjà depuis le départ. Du côté de Lotto, on reconnaît la supériorité de l'équipe Alpecin et finalement, on s'en sert pour travailler différemment le final des étapes. "Jusqu'ici c'était assez facile" explique Jasper De Buyst au micro de Jérôme Helguers. "Alpecin fait son train et les autres sprinters se battent pour la roue de Philipsen. Je pense qu'aujourd'hui ce sera la même chose. Personne n'est imbattable. C'est sûr. Mais ce qu'il a fait est extraordinaire. C'est fantastique de gagner 3 sprints. Mais on a vu qu'il avait des bonnes jambes car hier c'était un des seuls sprinters encore dans le peloton avant la dernière difficulté. Oui, je pense qu'il est à nouveau le grand favori aujourd'hui."

C'est une sorte d'aveu de faiblesse de la part de l'équipe Lotto, qui n'a pas encore réussi à correctement emmener Caleb Ewan dans ses sprints. "On a discuté de notre train avant le Tour" ajoute Jasper De Buyst. "J'ai raté les premiers sprints à cause de ma blessure mais les deux derniers, j'étais dispo et il n'était pas dans ma roue."

"Donc c'est difficile dans ces circonstances de faire son boulot de poisson pilote, ça c'est sûr" termine le coureur Lotto.