Jasper Philipsen ironise après son succès à Nogaro : "Heureux qu'on m'ait confirmé ma victoire rapidement"

Jasper Philipsen a obtenu une deuxième victoire consécutive mardi sur les routes du Tour de France 2023 sur le circuit automobile de Nogaro. "Je suis content qu'on m'ait confirmé la victoire rapidement", a ironisé le sprinteur belge au lendemain de son succès à Bayonne, officialisé plus de 15 minutes après qu'il ait franchi la ligne.

Nouveau maillot vert. Philipsen savoure ce 2e succès, le 4e sur les routes du Tour de France, et remercie son équipier Mathieu van der Poel pour son travail.

"C'était très facile comme étape. Tout le monde voulait garde des jambes pour les Pyrénées et les jours suivants. Dans le dernier kilomètre, j'ai entendu plusieurs chutes autour de moi. J'espère que tout le monde va bien. C'était assez chaotique comme final avec ces virages. J'ai perdu la roue de mes équipiers mais dans la dernière ligne droite j'ai retrouvé Mathieu van der Poel et il a lancé mon sprint de manière extraordinaire. C'était dur sur le final, j'avais mal aux jambes et Caleb est revenu très près."

"On est bien parti pour viser le maillot vert mais on n'a roulé que 4 étapes. Le Tour est très long, on essayera de le défendre", a ajouté Philipsen juste après l'arrivée.