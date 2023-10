Jasper Philipsen double la mise en Turquie et rejoint Tadej Pogacar avec 17 victoires cette saison

Jasper Philipsen a remporté, comme la veille, la 2e étape du Tour de Turquie (2.1), courue lundi sur 166,5 kilomètres de Kemer à Kalkan. Le sprinteur d’Alpecin-Deceuninck a été le plus rapide au sprint, où il a devancé le Néerlandais Cees Bol (Astana Qazaqstan).

Philipsen conserve ainsi sa tunique de leader du classement général et conquiert le 17e succès de sa saison. Il égale ainsi le total du Slovène Tadej Pogacar, coureur le plus décoré en 2023. Mardi, la 3e étape s’étendra sur 104,1 kilomètres entre Fethiye et Babadag. Les sprinteurs devront laisser les premiers rôles aux candidats pour le classement général qui se disputeront l’arrivée au sommet sur 18,4 kilomètres à 10,3%. Le Tour de Turquie se conclura dimanche à Istanbul au bout de la 8e étape, qui révélera le successeur du Néo-Zélandais Patrick Bevin. D’ici là, Philipsen devrait encore avoir deux opportunités de lever les bras.