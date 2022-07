Jasper Philipsen célèbre sa première victoire au Tour avec… autodérision

C’est justement sur cette deuxième place qu’il est revenu sur les réseaux sociaux. Le sprinteur d’Alpecin-Deceuninck avait facilement réglé le sprint lors de la 4e étape entre Dunkerque et Calais… et il pensait tenir sa première victoire. Il avait exulté, avant de se rendre compte que Wout van Aert avait franchi la ligne avant lui, quelques minutes plus tôt.

Après la course, Jasper Philipsen avait posté une photo en ironisant sur son bonheur de terminer deuxième derrière WVA.

Dimanche soir, il a à nouveau posté cette photo du début de Tour sur twitter, avec une nouvelle dose d’autodérision : "Après m’être entraîné à célébrer la victoire plus tôt sur le Tour, aujourd’hui c’était bien réel".